Ананидзе рассказал о своем будущем

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе заявил, что он не планирует завершать профессиональную карьеру.

"Планирую еще поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещe после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всe получилось так, как надо", - приводит слова Ананидзе "Чемпионат".

28-летний Ананидзе в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов", "Анортосис" и "Ротор". За сборную Грузии сыграл 45 матчей и забил семь мячей.

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