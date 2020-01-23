Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб

Новичок "Анортосиса" Джано Ананидзе рассказал, почему он принял решение перейти в кипрский клуб.

"Моим приоритетом была Европа. Я благодарен клубу и главному тренеру Темури Кецбая за то, что мне предоставили такую возможность. У меня были предложения из России, Турции и Греции, но я выбрал "Анортосис".

Главная причина - это Кецбая. Но также важным обстоятельством является тот факт, что "Анортосис" всегда стремится стать чемпионом. Я хотел играть в команде, которая ставит большие задачи", - приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.

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