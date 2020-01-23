Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб
Новичок "Анортосиса" Джано Ананидзе рассказал, почему он принял решение перейти в кипрский клуб.
"Моим приоритетом была Европа. Я благодарен клубу и главному тренеру Темури Кецбая за то, что мне предоставили такую возможность. У меня были предложения из России, Турции и Греции, но я выбрал "Анортосис".
Главная причина - это Кецбая. Но также важным обстоятельством является тот факт, что "Анортосис" всегда стремится стать чемпионом. Я хотел играть в команде, которая ставит большие задачи", - приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.
Не пропустите: Агент Ананидзе: "Процедура расторжения контракта со "Спартаком" произошла быстро. Мы не торговались". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
Лента новостей
-
Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб
-
1
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
1
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
-
"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
Озил ведет переговоры с клубом МЛС
-
"Авангард" расторг контракт с экс-хавбеком "Локомотива" Касаевым
-
В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-форварда "Реала"
-
"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"
-
"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче
-
ПСЖ назвал "Арсеналу" цену на Курзаву
-
Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
-
Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным
-
"Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28