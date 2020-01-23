Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб

Теги анортосисджано ананидзе

Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб

Новичок "Анортосиса" Джано Ананидзе рассказал, почему он принял решение перейти в кипрский клуб.

"Моим приоритетом была Европа. Я благодарен клубу и главному тренеру Темури Кецбая за то, что мне предоставили такую возможность. У меня были предложения из России, Турции и Греции, но я выбрал "Анортосис".

Главная причина - это Кецбая. Но также важным обстоятельством является тот факт, что "Анортосис" всегда стремится стать чемпионом. Я хотел играть в команде, которая ставит большие задачи", - приводит слова Ананидзе официальный сайт клуба.

Не пропустите: Агент Ананидзе: "Процедура расторжения контракта со "Спартаком" произошла быстро. Мы не торговались". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Эхеа Эхеа 40 93
2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
19 Иллуэка Иллуэка 40 33
20 Пеньяс Осенсес Пеньяс Осенсес 40 29
21 Хакетано Хакетано 40 28
Полная таблица

топ-5 тегов