Ананидзе: "Спартак" стал бы чемпионом еще 5 раз подряд, сохрани чемпионский состав Карреры"

Экс-игрок "Спартака" Джано Ананидзе высказался о нынешнем составе московского клуба и вспомнил время, когда командой руководил Массимо Каррера.

"При Каррере были тренер и команда. Они сделали все. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, "Спартак" еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом. Но в итоге уже через полгода из "Спартака" ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в "Спартаке", - цитирует футболиста Sport24.

Напомним, при итальянском специалисте "Спартак" в 2017 году стал чемпионом России.

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