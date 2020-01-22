Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщают кипрские СМИ.

По сведениям источника, футболист подписал контракт с клубом до окончания сезона-2019/2020. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался киприотам бесплатно.

27-летний Ананидзе ранее выступал за "Спартак", "Ростов" и "Крылья Советов". За сборную Грузии сыграл 45 матчей и забил семь голов. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперубка России.

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