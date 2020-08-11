Ананидзе стал самым высокооплачиваемым игроком "Ротора"

Хавбек "Ротора" Джано Ананидзе стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает телеграм-канал "Мутко против".



Бывший футболист "красно-белых" будет получать в Волгограде 1,7 млн рублей в месяц. Если Ананидзе наберет 10 очков по системе "гол+пас" за сезон, то получит еще 1 млн рублей премиальными.



Соглашение полузащитника с "Ротором" рассчитано до 20 мая 2021 года.



С 2009 по 2020 год футболист выступал за "Спартак".

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