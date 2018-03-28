Ананидзе успешно прооперирован в Риме

Теги спартак москваджано ананидзе

Ананидзе успешно прооперирован в Риме

Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболисту сделали пластику передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время хавбек приступит к курсу реабилитации. Сроки восстановления игрока составят около полугода.

В этом сезоне 25-летний Ананидзе провел за "Спартак" 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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