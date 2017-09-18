Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе вернулся в общую группу, информирует официальный сайт "красно-белых".

24-летний хавбек, пропустивший из-за травмы колена игры Премьер-Лиги против казанского "Рубина" и "Тосно", а также матч Лиги Чемпионов со словенским "Марибором", сможет помочь своей команде уже в ее следующем поединке, который состоится в среду в рамках кубка России против краснодарской "Кубани".

Напомним, Глушаков опроверг информацию о "сливе" игроками "Спартака" Карреры. | soccernews.ru