Ананидзе вернулся в общую группу

Теги спартак москваджано ананидзе

Ананидзе вернулся в общую группуПолузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе вернулся в общую группу, информирует официальный сайт "красно-белых".

24-летний хавбек, пропустивший из-за травмы колена игры Премьер-Лиги против казанского "Рубина" и "Тосно", а также матч Лиги Чемпионов со словенским "Марибором", сможет помочь своей команде уже в ее следующем поединке, который состоится в среду в рамках кубка России против краснодарской "Кубани".

Напомним, Глушаков опроверг информацию о "сливе" игроками "Спартака" Карреры. | soccernews.ru

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