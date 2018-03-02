Ананидзе восстановился после травмы

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Ананидзе восстановился после травмы

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе полностью восстановился после травмы левого голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 25-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе "красно-белых".

Напомним, что Ананидзе находился в лазарете с сентября прошлого года. В этом сезоне он сыграл за "Спартак" только 7 матчей, в которых сделал 1 ассист.

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Пьянь

Ненадолго. Месяц-два и опять в лазарет. Вечный хрусталь.

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