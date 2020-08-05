Ананидзе возвращается в РПЛ

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Ананидзе возвращается в РПЛ

Бывший хавбек московского "Спартака" Джано Ананидзе в скором времени перейдёт в российский клуб.

По информации журналиста Сергея Егорова, к подписанию грузинского хавбека близок "Ротор".

Сообщается, что стороны заключат однолетний контракт с зарплатой 1 миллион рублей в месяц.

Ананидзе сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был кипрский "Анортосис".

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