Ананидзе возвращается в РПЛ

Бывший хавбек московского "Спартака" Джано Ананидзе в скором времени перейдёт в российский клуб.

По информации журналиста Сергея Егорова, к подписанию грузинского хавбека близок "Ротор".

Сообщается, что стороны заключат однолетний контракт с зарплатой 1 миллион рублей в месяц.

Ананидзе сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был кипрский "Анортосис".

Не пропустите: Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды. | http://soccernews.ru