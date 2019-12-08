Ананидзе ярко высказался о Каррере

Теги массимо каррераджано ананидзеспартак москвааек

Ананидзе ярко высказался о Каррере

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал греческим журналистом о времени, когда Массимо Каррера работал в московском клубе.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить АЕК.

"Я в "Спартаке" с 2007 года. С Массимо Каррерой команда достигла наивысшего уровня за последние годы. В чемпионстве Каррера сыграл основную роль. Он объединил команду и помог каждому футболисту играть лучше. Все были готовы играть за него, он создал непобедимую команду.

Каррера - невероятный специалист и превосходный тактик. Он умный и сильный. Каррера точно знает, как управлять игроками", - сказал Ананидзе.

По версии СМИ Каррера заключит контракт с греческим клубом сроком на 2 года. 

А еще: Гендиректор "Спартака" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Озил решил оплатить операции 1000 детям

Озил решил оплатить операции 1000 детям

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
5 Ростов Ростов 18 31
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 18 19
13 Оренбург Оренбург 18 19
14 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
15 Рубин Рубин 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов