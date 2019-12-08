Ананидзе ярко высказался о Каррере

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал греческим журналистом о времени, когда Массимо Каррера работал в московском клубе.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить АЕК.

"Я в "Спартаке" с 2007 года. С Массимо Каррерой команда достигла наивысшего уровня за последние годы. В чемпионстве Каррера сыграл основную роль. Он объединил команду и помог каждому футболисту играть лучше. Все были готовы играть за него, он создал непобедимую команду.

Каррера - невероятный специалист и превосходный тактик. Он умный и сильный. Каррера точно знает, как управлять игроками", - сказал Ананидзе.

По версии СМИ Каррера заключит контракт с греческим клубом сроком на 2 года.

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