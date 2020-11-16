Ананидзе жёстко отреагировал на слухи о завершении карьеры

Известный грузинский футболист Джано Ананидзе дал понять, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Накануне ряд СМИ написал о скором завершении карьеры 28-летнего полузащитника из-за травмы колена. Инфоповод пошёл от главного тренера "Ротора" Александра Хацкевича.

Хавбек числился в волгоградском клубе с 6 августа по 12 сентября, но так и не дебютировал за команду в связи с проблемами со здоровьем.

Ананидзе опроверг появившиеся слухи в жёсткой форме, наложив эмодзи со средним пальцем на скрин с соответствующей новостью.

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