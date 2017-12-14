Ананко: "Спартаку" нужно улучшить игру в обороне"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Ананко указал на проблемы в игре московского "Спартака" в текущем сезоне.

"Сейчас есть время передохнуть, переосмыслить, что было. Понятно, что надо улучшать игру в обороне. Не обязательно приобретать кого-то - можно сделать за счет тренировочного процесса. Если в атаке все выглядит неплохо, то в обороне надо работать, работать и еще раз работать", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, "Спартак" был оштрафован на один миллион рублей. | soccernews.ru