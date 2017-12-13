Ананко: "В идеале для сборной России дойти до финала ЧМ-2018"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной. Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команда заставляет задуматься.

В первую очередь имею в виду крупное поражение в "Ливерпуле". А вот "Локомотив" приятно удивляет. На первые роли выходят молодые браться Миранчуки и это радует", - приводят слова Ананко российские СМИ.

Напомним, что сборная России на мундиале сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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