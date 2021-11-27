Анчелотти анонсировал мощную трансферную кампанию "Реала"

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Анчелотти анонсировал мощную трансферную кампанию "Реала"

Фото твиттер ESPN

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о планах президента клуба Флорентино Переса на трансферное окно лета 2022 года.

"В декабре 2022 года будет готов новый "Сантьяго Бернабеу", а на июль у Флорентино большие планы по подписанию футболистов. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место во всех отношениях. Холанд и Мбаппе? Давайте поговорим об этом позже", - приводит слова Анчелотти Marca.

По данным СМИ, "Реал" собирается усилиться Килианом Мбаппе (ПСЖ), Эрлингом Холандом ("Боруссия" Д), Полем Погба ("Манчестер Юнайтед"), Антонио Рюдигером ("Челси") и другими игроками.

Не пропустите: "Реал" отказался от трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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