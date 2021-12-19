Анчелотти: "Азар выйдет в старте на матч с "Кадисом"

Теги реал мадридэден азаркарло анчелотти

Анчелотти: "Азар выйдет в старте на матч с "Кадисом"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своих кадровых решениях перед матчем 18-го тура Ла Лиги против "Кадиса".

"Азар начнет игру в стартовом составе и получит возможность показать, на что способен. У него есть и охота проявить себя, и мотивация. Он сыграет не потому, что у нас не хватает игроков, а потому, что заслужил это, хорошо тренировался. Проблема в том, что из-за проблем со здоровьем ему не всегда удавалось тренироваться на все сто, но сейчас он в порядке", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Кадисом" состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Анчелотти высказался о ПСЖ в качестве соперника "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге

Коке вышел на второе место в истории "Атлетико" по матчам в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов