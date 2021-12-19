Анчелотти: "Азар выйдет в старте на матч с "Кадисом"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своих кадровых решениях перед матчем 18-го тура Ла Лиги против "Кадиса".
"Азар начнет игру в стартовом составе и получит возможность показать, на что способен. У него есть и охота проявить себя, и мотивация. Он сыграет не потому, что у нас не хватает игроков, а потому, что заслужил это, хорошо тренировался. Проблема в том, что из-за проблем со здоровьем ему не всегда удавалось тренироваться на все сто, но сейчас он в порядке", – сказал итальянский специалист.
Игра между "Реалом" и "Кадисом" состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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