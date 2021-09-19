Анчелотти: "Азару непросто играть два матча кряду"

Фото: инстаграм Азара

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему Эден Азар пропустил игру с "Интером" (1:0).

"Азар не играл, так как испытывает небольшой дискомфорт в колене. Оно беспокоило его и после игры. Посмотрим, что будет дальше. Азар сейчас набрал неплохую форму. С ним нужно действовать осторожно, так как в прошлом у него были повреждения. Ему непросто играть два матча кряду.

Сейчас Эден не на том уровне, который мы все хотели бы видеть, однако он работает. Мы полностью уверены в нем и знаем, что он наберет свою лучшую форму", - приводит слова Анчелотти Marca.

В текущем сезоне на счету Азара один ассист в четырех играх.

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