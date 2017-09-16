Анчелотти: "Бавария" скоро вернется на вершину"
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти верит в то, что его команда вскоре возглавит турнирную таблицу.
Сегодня мюнхенцы сыграют против "Майнца". Начало игры в 16:30.
"Мы не на вершине, но я уверен, что скоро мы там окажемся. Что касается состава, то ввиду предстоящего уже во вторник матча с "Шальке" Анчелотти придётся прибегнуть к небольшой ротации", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ганновер 96
|4
|10
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Шальке
|4
|9
|4
|Боруссия Дортмунд
|3
|7
|5
|РБ Лейпциг
|4
|7
|6
|Аугсбург
|4
|7
|7
|Хоффенхайм
|3
|7
|8
|Гамбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|4
|5
|11
|Герта
|3
|4
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|4
|14
|Майнц 05
|4
|3
|15
|Фрайбург
|3
|2
|16
|Байер Леверкузен
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|4
|1
|18
|Кельн
|3
|0