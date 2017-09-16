Анчелотти: "Бавария" скоро вернется на вершину"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти верит в то, что его команда вскоре возглавит турнирную таблицу.

Сегодня мюнхенцы сыграют против "Майнца". Начало игры в 16:30.

"Мы не на вершине, но я уверен, что скоро мы там окажемся. Что касается состава, то ввиду предстоящего уже во вторник матча с "Шальке" Анчелотти придётся прибегнуть к небольшой ротации", - сказал он.

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