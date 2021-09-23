Анчелотти: "Бензема - совершенный нападающий"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти восхитился игрой нападающего Карима Бензема.

"Карим выглядит здорово. Он забил восемь голов, но нельзя забывать о том, что он также отлично играет на команду и раздает передачи. Это не просто форвард, забивающий голы. Он совершенный нападающий.

Когда Кариму будет необходим отдых, свой шанс получит Йович. Он очень хорошо работает. У него были два момента в игре с "Мальоркой", также он отлично сыграл против "Валенсии".

Когда Бензема будет недоступен, Лука сможет сыграть", – сказал Анчелотти.

Напомним, что в первых шести матчах Ла Лиги Бензема забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Это рекордный показатель в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

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