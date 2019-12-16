Анчелотти близок к назначению в "Эвертон"

Итальянский тренер Карло Анчелотти в ближайшее время может возглавить "Эвертон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, наставник прилетел в Ливерпуль, чтобы провести переговоры с руководством английского клуба. На посту главного тренера "Эвертона" Анчелотти может сменить отправленного в отставку Марку Силву.

Ранее Анчелотти уже работал в английской Премьер-лиге, когда тренировал "Челси" с 2009 по 2011 годы. Также специалист возглавлял такие известные клубы, как "Ювентус", "Милан", ПСЖ, "Реал", "Бавария" и "Наполи".