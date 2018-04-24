Анчелотти близок к назначению в сборную Италии

Итальянская федерация футбола почти договорилась с Карло Анчелотти о его назначении на пост главного тренера национальной команды.

23 апреля специалист провел встречу с представителями руководства организации Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

За год работы со сборной итальянец будет получать 5 миллионов евро.

В тренерский штаб специалиста может войти его сын Давиде Анчелотти, а также один из его бывших подопечных – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

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