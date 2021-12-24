Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти ярко высказался о будущем королевского клуба.

"Будущее этой команды уже предрешено. Нет сомнений, что "Реал" будет бороться за самые высокие места ещё долгое время. Это предопределено нынешним составом и другими молодыми игроками, которые присоединятся к клубу в скором времени", - цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что итальянец вернулся на пост главного тренера "сливочных" прошлым летом, заключив контракт до 2024 года.

"Реал" уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 46 очков в 19 турах. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда сыграет с ПСЖ.

Не пропустите: "Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов