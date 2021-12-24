Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти ярко высказался о будущем королевского клуба.

"Будущее этой команды уже предрешено. Нет сомнений, что "Реал" будет бороться за самые высокие места ещё долгое время. Это предопределено нынешним составом и другими молодыми игроками, которые присоединятся к клубу в скором времени", - цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что итальянец вернулся на пост главного тренера "сливочных" прошлым летом, заключив контракт до 2024 года.

"Реал" уверенно лидирует в Ла Лиге, набрав 46 очков в 19 турах. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда сыграет с ПСЖ.

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