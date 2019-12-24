Анчелотти дал обещание болельщикам "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти дал обещание болельщикам английского клуба, передает Sky Sports.



"Мы должны стараться показывать привлекательный футбол, фанаты хотят видеть атакующий футбол. Я бы хотел привнести в клуб хороший стиль футбола. Я постараюсь, но не знаю, смогу ли. За первые три дня много не сделаешь. Но уже на первой тренировке я рассказал, какую игру хочу видеть", - сказал Анчелотти.

Анчелотти возглавил клуб 22 декабря, сменив на посту Марку Силву. После 18 туров АПЛ "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице.

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