Анчелотти дал понять, что его устраивает нынешняя линия атаки "Эвертона"

Новый главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что доволен нынешним составом английского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.



"Я не буду просить руководство клуба купить форварда в январе. Мы уже обсуждали этот вопрос, у нас отличные игроки атаки.



Думаю, до 5 января мы сосредоточимся на следующих четырех матчах. После этого уже можно будет обсудить трансферы, если это потребуется", - сообщает Анчелотти.



После 19 туров АПЛ "Эвертон" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата. Анчелотти возглавил клуб 22 декабря.

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