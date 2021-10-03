Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу"

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Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о поражении в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов от молдавского "Шерифа" на пресс-конференции перед игрой восьмого тура Ла Лиги против "Эспаньола".

"Оценка игры была простой и понятной. Я очень ясно объяснил это игрокам. Команда сделала то, что должна была сделать, и мы поплатились из-за нескольких мелких ошибок. Мы должны быть более осторожными перед собственными воротами, а также больше сосредотачиваться, когда нас атакуют. Это повлияло на меня физически: я не могу уснуть и все время думаю о том, что произошло в том матче. Так всегда бывает, когда не достигаешь победы — не можешь уснуть", — цитирует Анчелотти сайт "Реала".

Игра между "Эспаньолом" и "Реалом" пройдет сегодня, в 17:15 (мск).

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