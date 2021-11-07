Анчелотти добыл сотую победу во главе "Реала"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" сумел победить "Райо Вальекано" в игре 13-го тура Ла Лиги со счетом 2:1.
Эта победа стала сотой для итальянского специалиста Карло Анчелотти во главе королевского клуба. Для того, чтобы достигнуть такого результата ему понадобилось 135 матчей.
Итальянский тренер возглавил мадридский "Реал" перед стартом нынешнего сезона. Ранее он уже работал в испанском клубе с 2013 по 2015 год.
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|Команда
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14