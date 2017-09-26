Анчелотти допускает возвращение в ПСЖ

Теги карло анчелоттибавария мюнхенпсж

Анчелотти допускает возвращение в ПСЖГлавный тренер "Баварии" Карло Анчелотти пообщался с журналистами перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСЖ.

По словам наставника, он может вернуться в парижский клуб, который он возглавлял с 2011 по 2013 год.

"Вернуться в ПСЖ? В футболе возможно все. Но сейчас я счастлив в "Баварии". Когда клуб устанет от меня, подумаю о будущем. Я собираюсь работать тренером еше 10-15 лет.

Разница между "Баварией" и ПСЖ? Они пытаются строить игру на Неймаре и Мбаппе, а наша система известна уже много лет", - сказал он.

Напомним, матч ПСЖ - "Бавария" состоится 27 сентября.

Читайте: Анчелотти: "Верратти использовал "Барселону", чтобы улучшить свой контракт" | http://soccernews.ru

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