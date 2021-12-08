Анчелотти достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионов

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Анчелотти достиг отметки в 100 побед в Лиге чемпионовФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти одержал свою 100 победу в матчах Лиги Чемпионов, став только 3 тренером в истории футбола, кому покорилась эта отметка. Арсен Венгер и Сэр Алекс Фергюсон выиграли 103 и 115 матчей соответственно. 

Как распределились победы Карло по клубам: "Милан" - 42 победных матча, "Реал Мадрид" - 24, "Челси" - 10, "Бавария" - 7, ПСЖ - 6, "Наполи" - 5, "Парма" - 4, "Ювентус" - 2.

Вчерашний матч против "Интера" (2:0) стал для итальянского специалиста 178 в турнире.

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