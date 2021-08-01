Анчелотти доволен Мигелем Гутьерресом

Теги реал мадридмигель гутьеррескарло анчелотти

Анчелотти доволен Мигелем ГутьерресомФото: инстаграм Мигеля/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти впечатлен игрой молодого левого защитника команды Мигеля Гутьерреса, сообщает ABC.

По информации источника, у тренера были хорошие отчеты об игроке, однако больше всего Мигель впечатлил итальянца в товарищеском матче против "Рейнджерс".

Отмечается, что клуб сделает на него ставку сразу после ухода Марсело в 2022 году.

Следующий сезон Мигель проведет в "Кастилье" - второй команде "Реала" и иногда будет вызываться в основной состав.

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