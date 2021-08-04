Анчелотти доволен нынешним составом "Реала"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти доволен нынешним составом "Реала"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти доволен нынешним составом королевского клуба, сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес.

По информации источника, итальянский тренер хочет повысить роли в команде Йовича, Эдегора, Вальверде и Бэйла.

Специалист понимает, что на данный момент нет гарантий новых трансферов, поэтому готов работать с теми, кто доступен на данный момент.

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