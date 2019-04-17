Анчелотти: "Думаю, что "Аякс" не выиграет Лигу Чемпионов"



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти не верит, что "Аякс" сумеет стать победителем Лиги Чемпионов-2019/20.

Напомним, что в четвертьфинале голландский клуб прошел итальянский "Ювентус" (1:1 и 2:1).

"Аякс" показывает очень хорошую игру, но я не ожидал, что они дойдут до полуфинала Лиги Чемпионов. Не думаю, что они смогут выиграть турнир, но, быть может, я снова ошибаюсь.

"Аякс" демонстрирует отличный комбинационный футбол, играет активно в атаке и персонально в обороне", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

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