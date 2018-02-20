Анчелотти: "Если "Милан" продолжит в том же духе, то сможет попасть в Лигу Чемпионов"



Бывший наставник "Милана" Карло Анчелотти похвалил нынешнего наставника команды Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо является настоящим лидером. Он - душа "Милана" и команда бьется за него. Ему хватило всего месяца, чтобы наладить атмосферу в команде. "Если "Милан" продолжит в том же духе, то сможет попасть в Лигу Чемпионов. Впрочем не стоит давить на команду. Лучше говорить об игре. Мы помним, в каком состоянии был "Милан" еще совсем недавно", - цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

После 25 туров "Милан" занимает седьмое место в Серии А. От зоны Лиги Чемпионов миланцы отстают на восемь очков.

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