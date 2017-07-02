Анчелотти: "Если у нас появится шанс заполучить Санчеса, клуб будет готов"

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Анчелотти: "Если у нас появится шанс заполучить Санчеса, клуб будет готов"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о сорвавшемся трансфере Алексиса Санчеса.

"Если у нас появится шанс, клуб будет готов. Циркулирует много слухов. Мне нравится Алексис. Он хороший игрок, но не единственный в мире. Я считаю, что трансферный рынок сейчас немного сходит с ума, а "Бавария" - не сумасшедший клуб.

Знаю культуру этого клуба и не буду просить футболистов, ради которых "Бавария" должна тратить огромные суммы, но если представится возможность, то почему бы и нет? Я очень доволен той командой, что у нас есть. Мы подписали четырех замечательных футболистов" - приводит слова Анчелотти Goal.com.

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