Анчелотти: "Это очень интересная группа, но ПСЖ выделяется среди наших соперников"
Наставник "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьевки группового раунда Лиги Чемпионов.
"Это очень интересная группа, но ПСЖ выделяется среди наших соперников. Мне будет интересно сыграть против своей бывшей команды. Это три очень разных соперника, и с каждым будет играть крайне непросто" - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в одну группу с "Баварией" попали "Андерлехт", ПСЖ и "Селтик".
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