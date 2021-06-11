Анчелотти готов отпустить Одриосолу
Фото: инстаграм Одриосолы
Защитник "Реала" Альваро Одриосола близок к уходу из клуба.
По сведениям журналиста Onda Cero Эду Пидаля, новый наставник команды Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста.
В услугах 25-летнего испанца заинтересованы "Интер" и "Милан". Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Одриосола принял участие в 16 играх и забил два гола.
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Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона
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|20
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