Анчелотти готов отпустить Одриосолу

Фото: инстаграм Одриосолы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола близок к уходу из клуба.

По сведениям журналиста Onda Cero Эду Пидаля, новый наставник команды Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста.

В услугах 25-летнего испанца заинтересованы "Интер" и "Милан". Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Одриосола принял участие в 16 играх и забил два гола.

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