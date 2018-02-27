Анчелотти готов возглавить "Арсенал"

Новым главным тренером "Арсенала" может стать Карло Анчелотти, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, итальянский специалист готов возглавить лондонский клуб в следующем сезоне и рассказал об этом своим друзьям.

Стоит отметить, что контракт Венгера с "Арсеналом" истекает летом 2019 года.

Что касается Анчелотти, то в начале этого сезона он был уволен из "Баварии" и с тех пор является безработным.

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