Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб

Теги наполиаурелио де лаурентискарло анчелоттимаурицио сарри

Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клубИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти готов продолжить свою карьеру на родине, информирует Football Italia.

Так, по сведениям источника, 58-летний специалист уже ведет переговоры с "Наполи" о возможном сотрудничестве. В стане "партенопейцев" Анчелотти заменит Маурицио Сарри, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона. Уже на следующей неделе у него должна состояться встреча с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом, на которой, как ожидается, будут улажены последние детали контракта между сторонами.

Напомним, вчера "Наполи" обыграл "Сампдорию". | soccernews.ru

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