Анчелотти готов возглавить "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" может стать Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал со специалистом условия личного контракта. Впрочем "Наполи" подпишет с ним контракт только том случае, если клуб расстанется с нынешним наставником Маурицио Сарри.

Напомним, что интерес к 58-летнему Сарри проявляют "Челси" и "Зенит".

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