Анчелотти готов возглавить сборную Италии

Теги италиякарло анчелотти

Анчелотти готов возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти готов возглавить сборную Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, с 58-летним специалистом уже контактировали генеральный директор "Скуадры Адзурры" Майкл Ува и президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

Напомним, что накануне с поста главного тренера сборной Италии был уволен Джампьеро Вентура, который не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2018.

Не пропустите: Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах Анчелотти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов