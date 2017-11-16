Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти готов возглавить сборную Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, с 58-летним специалистом уже контактировали генеральный директор "Скуадры Адзурры" Майкл Ува и президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

Напомним, что накануне с поста главного тренера сборной Италии был уволен Джампьеро Вентура, который не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2018.

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