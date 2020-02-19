Анчелотти готов выпустить Гомеша в старте в матче против "Арсенала"

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Анчелотти готов выпустить Гомеша в старте в матче против "Арсенала"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти планирует выпустить хавбека Андре Гомеша в стартовом составе клуба в матче против "Арсенала".

Напомним, футболист с ноября 2019 года восстанавливался после перелома голеностопа. Недавно полузащитник участвовал в матче молодежной команды "ирисок".

"Он хорошо выступил за "молодежку", все прошло с комфортом и без проблем. По-моему, он может играть.

Мы с ним еще поговорим о том, как он себя чувствует. Но я думаю - он готов играть", - сказал тренер.

23 февраля "Эвертон" сыграет с "Арсеналом" в рамках 27-го тура АПЛ. Начало - в 19:30 (мск).

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