Анчелотти: "Готовлюсь к новому приключению"

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный на прошлой неделе из мюнхенской "Баварии", высказался о своем будущем.

" Мое приключение в "Баварии" закончилось, теперь я готовлюсь к новому. Посмотрим, что произойдет. Возвращение в Италию? На тренерской скамье в "Милане" я вижу Монтеллу. В "Роме" работает Ди Франческо, в сборной Италии - Вентура. И я надеюсь, что они смогут выигрывать во всех своих матчах ", - цитирует 58-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, Пекерман высказался об увольнении Анчелотти. | soccernews.ru