Анчелотти: "Готовлюсь к новому приключению"

Теги карло анчелоттибавария мюнхен

Анчелотти: "Готовлюсь к новому приключению"Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный на прошлой неделе из мюнхенской "Баварии", высказался о своем будущем.

"Мое приключение в "Баварии" закончилось, теперь я готовлюсь к новому. Посмотрим, что произойдет. Возвращение в Италию? На тренерской скамье в "Милане" я вижу МонтеллуВ "Роме" работает Ди Франческов сборной Италии - ВентураИ я надеюсь, что они смогут выигрывать во всех своих матчах", - цитирует 58-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, Пекерман высказался об увольнении Анчелотти. | soccernews.ru

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