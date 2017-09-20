Анчелотти: "Хамес еще не полностью готов физически"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти дал оценку игре хавбека Хамеса Родригеса в игре Бундеслиги с "Шальке" (3:0), в котором колумбиец отметился голом.

"На протяжении всего матча мы играли хорошо. Показали высокую интенсивность и компактность в обороне.

Хамес сыграл очень хорошо, здорово работал на команду, хорошо комбинировал, но он еще не полностью готов физически.

Сегодня все сыграли очень мощно, трудно выделить кого-то одного. Доволен всеми игроками", — сказал Анчелотти. | http://soccernews.ru