Анчелотти: "Хамес еще не полностью готов физически"

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Анчелотти: "Хамес еще не полностью готов физически"Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти дал оценку игре хавбека Хамеса Родригеса в игре Бундеслиги с "Шальке" (3:0), в котором колумбиец отметился голом.

"На протяжении всего матча мы играли хорошо. Показали высокую интенсивность и компактность в обороне.

Хамес сыграл очень хорошо, здорово работал на команду, хорошо комбинировал, но он еще не полностью готов физически.

Сегодня все сыграли очень мощно, трудно выделить кого-то одного. Доволен всеми игроками", — сказал Анчелотти. | http://soccernews.ru

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