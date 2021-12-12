Анчелотти хочет надолго остаться в "Реале"

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Анчелотти хочет надолго остаться в "Реале"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что хотел бы надолго остаться в королевском клубе.

"Я надеюсь, что смогу остаться в "Мадриде" на тот же срок, который Диего Симеоне находится в "Атлетико", - сказал итальянский специалист.

Отметим, что Диего Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году и работает в стане "матрасников" до сих пор. Карло Анчелотти уже работал в "Реале" в период с 2013 по 2015 год. 

Сегодня "Реал Мадрид" на своем поле сыграет с "Атлетико" в 17-м туре Ла Лиге. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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