Анчелотти хочет переманить в "Реал" нападающего "Эвертона"
Фото: инстаграм Ришарлисона
Форвард "Эвертона" Ришарлисон попал в сферу интересов "Реала".
По сведениям Goal.com, в трансфере 24-летнего бразильца лично заинтересован новый наставник Карло Анчелотти, который до "Реала" возглавлял "Эвертон".
Отметим, что трансферная стоимость Риширлисона оценивается в 55 миллионов евро.
В минувшем сезоне на его счету 13 голов и 3 ассиста в 40 матчах.
Читайте также: "Реал" надеется на переход Месси в "ПСЖ". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пике призвал изменить формат серии послематчевых пенальти после вылета Испании с Евро-2020
-
Месси лидирует в гонке бомбардиров и ассистентов Кубка Америки
-
Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игроку
-
Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки
-
Главные новости дня: 6 июля
Лента новостей
-
"Реал" и "Барселона" потратили почти по 20 миллионов на травмированных Азара и Коутиньо
-
Дани Ольмо прокомментировал вылет сборной Испании с Евро-2020
-
Гризманн задумался над сменой клуба
-
Геркус: "Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон"
-
"Реал" возобновил интерес к Стерлингу
-
Анчелотти хочет переманить в "Реал" нападающего "Эвертона"
-
Аргентина улучшила свою беспроигрышную серию
-
Пике призвал изменить формат серии послематчевых пенальти после вылета Испании с Евро-2020
-
ПСЖ имеет самые большие убытки во Франции за сезон 2019/20
-
РФС назначил арбитра на Суперкубок России
-
Луис Энрике оценил игру Педри в матче с Италией
-
"Интер" готовится арендовать Бельерина
-
Малафеев не хочет видеть Лёва во главе сборной России
-
Бускетс высказался о возможном завершении карьеры в сборной Испании
-
Тренер Дании: "У Англии нет никаких слабых мест"
-
Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020
-
Линекер восхитился игрой Педри
-
1
Месси лидирует в гонке бомбардиров и ассистентов Кубка Америки
-
Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игроку
-
Манчини высказался о выходе Италии в финал Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14