Анчелотти хочет переманить в "Реал" нападающего "Эвертона"

Фото: инстаграм Ришарлисона

Форвард "Эвертона" Ришарлисон попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Goal.com, в трансфере 24-летнего бразильца лично заинтересован новый наставник Карло Анчелотти, который до "Реала" возглавлял "Эвертон".

Отметим, что трансферная стоимость Риширлисона оценивается в 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне на его счету 13 голов и 3 ассиста в 40 матчах.

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