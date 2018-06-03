Анчелотти хочет подписать своего бывшего подопечного из "Баварии"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, ближайшим летом неаполитанцы ввиду желания своего нового наставника будут готовы предпринять попытки подписать 31-летнего хавбека чемпионов Германии.

В завершившемся сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, президент "Наполи" определил позиции, которые нуждаются в усилении. | soccernews.ru