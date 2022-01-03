Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"

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Анчелотти хочет подписать турецкого защитника в "Реал"Фото: инстаграм Демирала/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти намерен подписать в стан королевского клуба турецкого защитника "Аталанты" Мериха Демирала, сообщает Fanatik.

По информации источника, игроком помимо итальянского тренера интересуются "Челси", "Ньюкасл" и "Наполи". Анчелотти уверен, что Демирал сможет усилить защитную линию "сливочных".

Права на турка принадлежат туринскому "Ювентусу".

В нынешнем сезоне Демирал сыграл 19 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, в которых забил два гола и сделал 1 ассист.

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