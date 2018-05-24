Анчелотти хочет подписать в "Наполи" двух игроков ПСЖ

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании сразу двух игроков ПСЖ.

Так, по сведениям Rai Sport, наставник "партенопейцев" желает видеть на "Сан-Паоло" голкипера парижан Альфонса Ареоля и их защитника Томаса Менье. Ожидается, что сами футболисты будут не против перебраться в Италию.

Напомним, также Анчелотти заинтересован в подписании своего бывшего подопечного из "Реала". | soccernews.ru