Анчелотти хочет подписать в "Наполи" двух игроков ПСЖ

Теги наполипсжкарло анчелоттитомас меньеальфонс ареоля

Анчелотти хочет подписать в "Наполи" двух игроков ПСЖНовоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании сразу двух игроков ПСЖ.

Так, по сведениям Rai Sport, наставник "партенопейцев" желает видеть на "Сан-Паоло" голкипера парижан Альфонса Ареоля и их защитника Томаса Менье. Ожидается, что сами футболисты будут не против перебраться в Италию.

Напомним, также Анчелотти заинтересован в подписании своего бывшего подопечного из "Реала". | soccernews.ru

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