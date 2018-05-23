Анчелотти хочет подписать в "Наполи" своего бывшего подопечного из "Реала"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти уже строит планы на летнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в межсезонье наставник "партенопейцев" намерен предпринять попытки подписать форварда мадридского "Реала" Карима Бензема. За француза итальянскому клубу придется выложить порядка 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, "Наполи" подписал с Анчелотти трехлетний контракт. | soccernews.ru