Анчелотти хочет пригласить хавбека "Наполи" в "Эвертон"

Хавбек "Наполи" Аллан может перейти в "Эвертон".

По сведениям Football Italia, в трансфере бразильца лично заинтересован наставник "ирисок" Карло Анчелотти, который возглавлял "Наполи" с 2018 по 2019 год.

Отмечается, что "Эвертон" готов заплатить за Аллана 38 миллионов евро, что должно удовлетворить неаполитанцев.

В текущем сезоне на счету Аллана один гол и один ассист в 31 матче.

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