Анчелотти хочет вернуться в АПЛ

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти хочет вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует ESPN.

По сведениям источника, руководство самого титулованного клуба Германии следующим летом вполне может прекратить сотрудничество со своим наставником. Если такое развитие событий все же случится, то итальянский специалист будет готов вернуться к работе в Англии, где он в период с 2009-го по 2011-й годы тренировал лондонский "Челси".

Напомним, Гвардиола высказался о причинах своего ухода из "Баварии". | soccernews.ru