Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи"

Теги наполиэвертонкарло анчелоттилоренцо инсиньедрис мертенстрансферы

Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти намерен усилить свою новую команду двумя бывшими подопечными.

По информации Le10Sport, итальянский наставник попросил руководство мерсисайдского клуба купить вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Calciomercato, в свою очередь, сообщает о желании 60-летнего специалиста воссоединиться с другим форвардом неаполитанцев Дрисом Мертенсом.

Стоит отметить, что оба трансфера вполне вероятны, поскольку Инсинье хочет сменить клубную прописку из-за конфликта с болельщиками, а у Мертенса через полгода истекает контракт с "Наполи".

Не пропустите: Анчелотти дал понять, что его устраивает нынешняя линия атаки "Эвертона". | http://soccernews.ru
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